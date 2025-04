BAISWEIL. Am 10.04.2025, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Radfahrer die OAL3 von Baisweil in Richtung Eggenthal. Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war, übersah den Radfahrer und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Dadurch wurde der Radfahrer zur Seite geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schwerwiegenden Verletzungen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 9.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zwischen Eggenthal und Baisweil bis in die frühen Abendstunden hinein komplett gesperrt. Die örtliche Feuerwehr war zur Verkehrsregelung eingesetzt. Neben der Polizei Kaufbeuren waren auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).