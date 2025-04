560. Pkw verursacht Verkehrsunfälle, an denen mehrere Fahrzeuge beteiligt sind; drei Personen verletzt – Aschheim

Am Mittwoch, 09.04.2024, gegen 15:50 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Opel, auf der Münchner Straße von Aschheim aus kommend in Richtung Dornach.

Vor ihm fuhr eine 59-jährige Frau, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw, VW, die Münchner Straße in dieselbe Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der 61-jährige Fahrer des Opel den VW und scherte hierzu auf die Gegenfahrbahn aus. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß mit dem VW, wodurch der VW nach rechts von der Fahrbahn abkam und in angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam.

Der 61-Jährige setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Einige hundert Meter weiter überholte der 61-Jährige erneut, diesmal einen langsamer fahrenden Pkw Audi, gefahren von einer 33-jährigen mit Wohnsitz in München. Zur gleichen Zeit kam nun ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW, den beiden Fahrzeugen entgegen. Der 61-Jährige kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw, VW, wodurch auch der Pkw der 33-Jährigen in den Unfall verwickelt wurde. Alle drei Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und blieben im angrenzenden Feld stehen.

Die drei Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Münchner Straße musste für zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt. Der 61-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

561. Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus – Neuried

Am Mittwoch, den 09.04.2025, gegen 20:55 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Chevrolet, die Forstenrieder Straße in Richtung Planegg. An der Kreuzung zur Ammerseestraße wollte sie die Kreuzung geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein Busfahrer mit dem MVV-Regionalbus der Linie 261 die Ammerseestraße. An der Kreuzung zur Forstenrieder Straße wollte er in diese abbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall kippte der Pkw auf die Seite und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin des Pkw wurde zur medizinischen Abklärung in ein Münchner Klinikum gebracht.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

562. Motorradfahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle – Moosach

Am Mittwoch, 09.04.2025, gegen 23:40 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife ein Kraftrad, Husqvarna, an der Kreuzung Max-Born-Straße/Feldmochinger Straße ohne amtliches Kennzeichen festgestellt und es sollte einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Anhaltung mittels Anhaltesignalgeber und Blaulicht kam der Fahrer, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau, nicht nach. Er fuhr mit dem Kraftrad die Max-Born-Straße in Richtung Moosacher Straße mit überhöhter Geschwindigkeit entlang und bog dann rechts in die Lerchenauer Straße ab. Hierbei missachtete er mehrere rote Ampeln. Er fuhr dann weiterhin mit hoher Geschwindigkeit durch den Olympiapark. Die Beamten konnten dem Kraftrad aufgrund der schnellen und risikoreichen Fahrweise des Fahrers nicht folgen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 20-Jährige mit seinem Kraftrad nach kurzer Zeit erneut auf dem Petuelring stadteinwärts festgestellt werden. Er flüchtete über die Leopoldstraße stadteinwärts mit überhöhter Geschwindigkeit und kurzzeitiger Fahrt auf dem Gegenfahrtstreifen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte das Kraftrad auf dem Gehweg in der Düsseldorfer Straße festgestellt werden.

Der 20-jährige Fahrer konnte in unmittelbarer Nähe durch eine weitere Polizeistreife angetroffen werden. Die Motorradkleidung hatte er zwischenzeitlich unweit des Motorrads abgelegt. Er flüchtete zunächst zu Fuß, konnte dann aber durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Festnahme wurden sowohl der 20-Jährige als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Außerdem wurden bei der Festnahme zwei geparkte Pkw leicht beschädigt.

Der 20-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Sowohl das Kraftrad als auch die Motorradkleidung wurden sichergestellt. Der 20-Jährige wurde unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetzt und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.