0655 – Polizei stoppt Unfallverursacher ohne Führerschein

Pfersee – Am Mittwoch (08.04.2025) war ein 18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs, verursachte offenbar einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei stoppte den Mann.

Gegen 19.00 Uhr wurden Streifenbeamte auf ein hupendes Fahrzeug in der Deutschenbaurstraße aufmerksam. Die Beamten hielten das Fahrzeug auf und suchten das Gespräch mit der Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin einen Unfall wahrgenommen hatte und den Verursacher durch Hupen darauf aufmerksam machen wollte. Dieser fuhr nämlich trotz Unfall weiter. Die Beamten veranlassten umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug und stellten dies kurz darauf in der Hessenbachstraße fest. Der Fahrer wurde angehalten. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, besaß der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis. Die Fahrt war somit beendet.

Nach derzeitigem Stand ist das beschädigte bzw. am Unfall beteiligte Fahrzeug nicht bekannt. Der oder die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821-323-2610 zu melden.

0656 – Auto gleich zweimal beschädigt – Polizei ermittelt

Oberhausen – Ein Auto wurde in dieser Woche gleich zweimal beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (07./08.04.2025) beschädigten Unbekannte einen blauen Audi A6 Avant. Dieser stand dabei geparkt in der Wirsungstraße auf Höhe Hausnummer 21 (Pressemeldung Nr. 0647 vom 09.04.2025). In der Folgenacht (08./09.04.2025) wurde das Fahrzeug nun erneut, dieses Mal in der Äußeren Uferstraße (Hausnummer 9), beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten dabei jeweils die linke bzw. rechte Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 entgegen.

Offenbar werden derzeit im betreffenden Wohngebiet mehrere Fahrzeuge willkürlich beschädigt. Sollten Bürgerinnen und Bürger dahingehend verdächtige Beobachtungen machen, bittet die Polizei um sofortige Info an den Polizeinotruf 110.

0657 – Beamte stoppen E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Firnhaberau – Am Dienstag (08.04.2025) war eine Frau ohne Versicherungsschutz mit ihrem E-Scooter unterwegs.

Gegen 17.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife die 22-Jährige. An deren E-Scooter befand sich jedoch kein Versicherungskennzeichen. Die Beamten hielten die Frau an. Zunächst gab sie an, dass ihr Kennzeichen gestohlen wurde. Bei der weiteren Abklärung stellte sich aber ein fehlender Versicherungsschutz des E-Scooters heraus. Die Fahrt war somit beendet.

Gegen die Frau wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

0658 – Unachtsamkeit ausgenutzt – Smartphone gestohlen

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (09.04.2025) entwendete ein Unbekannter das Smartphone eines 73-Jährigen.

Der Mann war gegen 11.00 Uhr in einem Supermarkt in der Biberbachstraße einkaufen. Für einen kurzen Moment legte er sein Smartphone in den Einkaufswagen. Ein bislang Unbekannter nutzte die Situation und entwendete es unbemerkt.

Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

0659 – Polizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (10.04.2025) beschädigte ein 23-Jähriger mehrere Verkehrsbarken und Stromkästen im Kappeneck mit Farbe.

Gegen 04.30 Uhr beobachteten zivile Polizeibeamte den 23-Jährigen beim Beschmieren der Verkehrsbarken und Stromkästen. Die Polizeibeamten nahmen den 23-Jährigen kurz darauf fest und stellten u.a. den mitgeführten Marker sicher. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen den 23-Jährigen.

0660 – Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Dienstag (08.04.2025) war ein 19-jähriger Autofahrer in der Jesuitengasse (einstelliger Hausnummernbereich) unterwegs. Dabei touchierte er ein geparktes Fahrzeug.

Gegen 19.15 Uhr touchierte der 19-Jährige mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug.

Der 19-Jährige konnte verkehrsbedingt nicht sofort anhalten und suchte einen Parkplatz. Als der 19-Jährige zum vermeintlich beschädigten Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Beim vermeintlich beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen älteren weißen Kastenwagen.

Die Polizei bittet den Geschädigten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0661 – Fahrraddemo - Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Stadtgebiet – Am morgigen Freitag (11.04.2025) findet eine Fahrraddemo in Augsburg statt. Die Polizei rechnet mit spürbaren Verkehrsbehinderungen.

Um 16.00 Uhr startet die Fahrraddemo am Willy-Brandt-Platz. Diese führt durch weite Teile des Stadtgebiets und soll gegen 18.00 Uhr wieder am Willy-Brandt-Platz enden. Die Polizei ist vor Ort und wird die Versammlung entsprechend begleiten. Hierzu müssen auch mehrere Straßen, zumindest vorrübergehend, gesperrt werden. Davon betroffen ist auch die B17 zwischen den Anschlussstellen Messe und Gabelsberger Straße in Fahrtrichtung Norden. Auch wenn die entstehenden Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden sollen, rechnet die Polizei örtlich mit spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Folgender Streckenverlauf ist für die Versammlung derzeit geplant: Willy-Brandt-Platz, Am Vogeltor, Friedberger Straße, Inverness-Allee, Haunstetter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, B 17, Gabelsbergerstraße, Stadionstraße, Rosenaustraße, Gögginger Straße, Theodor-Heuss-Platz, Konrad-Adenauer-Allee, Maximilianstraße, Predigerberg, Am Vogeltor, Willy-Brandt-Platz

Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen. Auch eine entsprechende Vor- und Nachlaufzeit der Sperrungen ist bereits jetzt absehbar.