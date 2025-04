NÜRNBERG. (373) In den frühen Donnerstagmorgenstunden (10.04.2025) brach ein Mann in ein Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Südstadt ein. Eine zivile Streifenbesatzung beobachtete dies und nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.



Gegen 03:30 Uhr beobachtete eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen Mann, welcher sich verdächtig an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Landgrabenstraße zu schaffen machte. Der Mann betrat schließlich das Gebäude und verließ dieses kurze Zeit später mit mehreren gefüllten Taschen.

Die Beamten unterzogen den 34-jährigen Mann einer Personenkontrolle und stellten im weiteren Verlauf fest, dass er offenbar in Kellerabteile einbrach und verschiedene Dinge entwendete.

Die Beamten nahmen den Mann daraufhin wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl