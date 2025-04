PFRONTEN. Im Rahmen einer Feierstunde übergab Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner am Montag das neue Dienststellenschild der Grenzpolizeiinspektion Pfronten an die Inspektionsleiterin Susanna Buchmiller.

Am 18. März wurde die Grenzpolizeistation Pfronten im Rahmen einer Organisationsmaßnahme wieder zu einer eigenständigen Dienststelle aufgewertet. Damit hat Pfronten nach 27 Jahren wieder eine Grenzpolizeiinspektion.

Polizeipräsidentin Dr. Strößner bezeichnete diese Maßnahme als maßgeblichen Schritt hin zu mehr polizeilicher Präsenz in der Region und als einen wahrnehmbaren Beitrag für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

Bürgermeister Alfons Haf zeigte sich erfreut über diese Maßnahme, betonte die signifikante Bedeutung der Polizei für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

An der Feierstunde in Pfronten nahmen auch der Bürgermeister der Gemeinde Nesselwang, Pirmin Joas, Vertreter der Grenzpolizeidirektion aus Passau, die in fachlichen Fragen der Grenzpolizei zuständig ist, der Leiter der Bundespolizeiinspektion Kempten, Michael Rupp, sowie zahlreiche Beschäftige der Grenzpolizei Pfronten teil.

