ABENSBERG. LKR. KELHEIM. Am 09.04.2025 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger Landkreisbewohner mit seinem Fahrrad die Werkstraße in Richtung Hörlbacher Straße.

An der Kreuzung wollte der Fahrradfahrer in die Hörlbacher Straße nach links in Richtung Mitterhörlbach einfahren. Für ihn galt hierbei Zeichen 205 „Vorfahrt gewähren“. Zeitgleich befuhr ein 21-Jähriger Landkreisbewohner mit seinem PKW der Marke Seat die Hörlbacher Straße in Fahrtrichtung Abensberg. Trotz Ausweichmanöver nach links und eingeleitetem Bremsvorgang konnte der 21-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 57-Jährige verstarb trotz sofortiger Hinzuziehung des Rettungsdienstes und Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Durch einen Gutachter soll nun der Unfallhergang konstruiert werden.

Veröffentlicht: 10.04.2025, 09.03 Uhr