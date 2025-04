DINGOLFING, GOTTFRIEDING, LKR. DINGOLFING. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben am Montag, 07.04.2025, die Wohnanwesen von zwei Männern durchsucht – beide stehen im Verdacht mit Betäubungsmittel, bzw. Cannabis gehandelt zu haben.

Nach dem Ergebnis der bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen sollen die beiden Männer im Alter von 22 und 29 Jahren seit geraumer Zeit von ihren Wohnungen aus mit Marihuana und Kokain gehandelt haben. In der Wohnung des 22-Jährigen stellten die Beamten neben mehreren Mobiltelefonen, rund 1,5 Kilogramm Marihuana sowie rund 30 Gramm Kokain sicher. Auch in der Wohnung des 29-Jährigen fanden die Beamten rund 500 Gramm Marihuana, rund 20 Gramm Kokain und eine geringe Menge Amphetamin.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 22-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der Tatverdächtige ist am Dienstag, 08.04.2025, nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Der beantragte Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wurde vom Ermittlungsrichter gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 10.04.2025, 08.20 Uhr