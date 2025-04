MEEDER, LKR. COBURG. Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, brach ein Brand in einem Waldstück bei Meeder aus. Die Kriminalpolizei in Coburg ermittelt inzwischen in mehreren Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Über die Integrierte Leitstelle teilten Zeugen erneut einen Brand in der Nähe der Kreisstraße 23 bei Meeder mit. Kräfte umliegenden Feuerwehren konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Somit blieb es bei etwa 900 Quadratmetern verbranntem Waldboden, Unterholz und Sträuchern. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Dies ist die fünfte gleichartige Brandstelle im Zeitraum der letzten Wochen in diesem Bereich. Die Kriminalpolizei in Coburg geht von einem Zusammenhang der Brände aus. Die Brandstellen befinden sich alle im Grenzgebiet von Bayern zu Thüringen.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei in Coburg um Zeugenhinweise zu dem Brand am Dienstagnachmittag und auch zu den zurückliegenden anderen Brandfällen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 09561/645-0 zu melden.