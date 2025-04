FEUCHTWANGEN. (368) Wie mit Meldung 360 berichtet, brach in den frühen Montagmorgenstunden (07.04.2025) ein Unbekannter in eine Schule in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) ein und versuchte dort ein Feuer zu legen. Der Ansbacher Kriminalpolizei gelang es nun einen Tatverdächtigen zu ermitteln.



In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein zunächst Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Schulgebäude in der Schulstraße in Feuchtwangen. In mehreren Zimmern verschüttete der Einbrecher eine brennbare Flüssigkeit und versuchte diese, glücklicherweise erfolglos, in Brand zu setzen.

Im Verlauf der Ermittlungen, in welchen auch Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, gelang es der Ansbacher Kriminalpolizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln und diesen am späten Dienstagnachmittag vorläufig festzunehmen. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Ansbach angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem uzmfangreiche Beweismittel auf.

Zudem konnten die Ermittler nachvollziehen, dass der 15-Jährige kurz vor der Tat Kraftstoff von einer Tankstelle in Feuchtwangen entwendete.



Der 15-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold