0646 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – eine Person verletzt

Oberhausen – Am Dienstag (08.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dieselstraße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 13.00 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem Auto auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Ein 33-jähriger Busfahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Der Unbekannte wechselte vor dem Bus vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, musste der 33-jährige den Bus stark abbremsen. Der Unbekannte fuhr weiter. Bei dem Vorfall wurde eine Person im Bus leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unbekannten um eine männliche Person in einem dunklen Kleinwagen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

0647 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Kfz

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (07.04.2025), 18.00 Uhr, bis Dienstag (08.04.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen blauen Audi A6 in der Wirsungstraße (20er Hausnummernbereich). Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. In dem Wohngebiet kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0648 - Polizei kontrolliert Fahrer unter Drogeneinfluss

Firnhaberau – Am gestrigen Dienstag (08.04.2025) fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf der Gersthofer Straße. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 36-Jährigen.

0649 – Verkehrsunfall – Person verletzt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (08.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße / Schißlerstraße. Eine 15-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 15-Jährige mit ihren E-Scooter auf dem Gehweg entlang der Ulmer Straße. Gleichzeitig fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto von der Schißlerstraße in Richtung Ulmer Straße. Die 15-Jährige sah den Autofahrer offenbar nicht und wechselte vom Gehweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jahrige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung beim Verkehrsunfall und dem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

0650 - Polizei kontrolliert betrunkenen Radfahrer

Innenstadt – Am heutigen Mittwoch (09.04.2025) war ein 39-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad auf der Karlstraße unterwegs.

Kurz vor 00.01 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen.