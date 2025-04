REGENSTAUF. BAB93. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Freitagmittag (gegen 11:30 Uhr) auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Regenstauf und Ponholz in Fahrtrichtung Hof sind die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. in vollem Gange.

Bei dem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, darunter zwei Lkws und einem Kleintransporter, kam ein 65-jähriger Kraftfahrer ums Leben. Zwei weitere Männer wurden verletzt, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Lastkraftwagen des verstorbenen Mannes aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen der Autobahn abgestellt. Ein Kleintransporter eines Pannendienstes stand vor dem Lkw auf dem Seitenstreifen. Ein weiterer Lkw, der sich im fließenden Verkehr befand, streifte den stehenden Pannen-Lkw. Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich mutmaßlich der verstorbene Mann sowie der Mitarbeiter des Pannendienstes zwischen dem liegengebliebenen Fahrzeug und dem Pannenhilfefahrzeug auf, sodass beide zwischen die Fahrzeuge gerieten. Der Fahrer des Pannen-Lkw wurde tödlich verletzt, der Pannenhelfer und der Fahrer des streifenden Lkw wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen derzeit auf Hochtouren. Zeugen welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Weiden i.d.OPf. unter der Tel. 0961/401-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!