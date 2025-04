551. Festnahme von zwei Tatverdächtigen eines Wohnungseinbruchs im Rahmen einer Kontrolle durch Schleierfahnder der GPI Piding – Berg am Laim / PP Oberbayern Süd

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 20:30 Uhr, wurden auf der Bundesstraße 12 im Gemeindebereich Marktl ein 41-Jähriger und eine 24-Jährige (beide slowakische Staatsangehörigkeit) mit einem Pkw, Audi, mit niederländischer Zulassung, von Polizeibeamten der Grenzpolizeiinspektion Piding (PP Oberbayern Süd) einer Kontrolle unterzogen. Hier stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem konnte festgestellt werden, dass der Pkw zuvor aus den Niederlanden entwendet wurde.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten bei der 24-Jährigen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Durchsuchung des Pkw wurde ein Rucksack mit diversen Elektronikartikeln und einem Laptop aufgefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese aus einem Wohnungseinbruch in München stammten. Dieser ereignete sich im Tatzeitraum von 28.03.2025 bis 02.04.2025. Bei einer Nachschau durch die örtliche zuständige Polizei an der Wohnadresse in München – Berg am Laim bestätigte sich der Einbruch. Die Täter gelangten hierbei gewaltsam in eine Wohnung und entwendeten unter anderem den aufgefundenen Laptop.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

Der Ermittlungsrichter erließ mittlerweile gegen beide Tatverdächtige einen Haftbefehl, so dass diese sich nun in Untersuchungshaft befinden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt. Die Ermittlungen zu den Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Straßenverkehrsgesetz sowie zu dem entwendeten Pkw übernimmt die Grenzpolizei Piding.

552. Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern, zwei Personen verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 08.04.2025, gegen 17:15 Uhr, fuhr eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Leopoldstraße stadtauswärts. Zur selben Zeit fuhr hinter ihr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München ebenfalls mit einem Fahrrad. Auf Höhe der Ungererstraße wollte der 40-Jährige nach den ersten Ermittlungen die vor ihm fahrende Fahrradfahrerin links überholen. Dabei scherte die 48-Jährige mit ihrem Fahrrad nach links aus, da sie ebenfalls eine vor ihr fahrende Fahrradfahrerin überholen wollte.

Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrräder, wobei beide Fahrradfahrer zu Boden stürzten.

Die 48-Jährige wurde leicht verletzt. Der 40-Jährige wurde schwerer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen. Die 48-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Köperverletzung angezeigt.

553. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln – Pasing-Obermenzing

Am Dienstag, 08.04.2025, gegen 22:45 Uhr, fiel Polizeibeamten der Polizeiinspektion 45, die mit einem zivilen Einsatzfahrzeug unterwegs waren, ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München auf, der im Bereich der Hofbauernstraße mit einem Kleinkraftrad, Aprilia, fuhr.

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten und ihm entsprechende Anhaltesignale zeigten, beschleunigte der 42-Jährige das Kleinkraftrad stark und entfernte sich von der Örtlichkeit. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten das Fahrzeug einholen und anhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Kleinkraftrad ein bereits seit mehreren Jahren abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem verfügte der 42-Jährige über keine Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades. Dazu bestand der Verdacht auf einen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der 42-Jährige wurde wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

554. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Zamdorf

Am Dienstag, 08.04.2025, gegen 11:20 Uhr, wurde der Notruf von Zeugen darüber informiert, dass in einer Unterkunft eine Frau von einem Mann mit einem Messer bedroht wird. Sofort wurden über zehn Streifen der Polizei zu der Unterkunft geschickt, um diese Situation aufzuklären.

Die betroffene Frau, eine 33-Jährige dort wohnhafte mit türkischer Staatsangehörigkeit, konnte die Unterkunft verlassen und wurde leicht verletzt (verschiedene Prellungen). Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und danach zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Beamten konnten ein Zimmer in der Unterkunft lokalisieren, in dem sich die drohende Person befand. Die Person (ein 37-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit, der dort untergebracht ist) konnte von den Beamten an der Tür des Zimmers festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen gerieten die beiden aus bislang unbekannter Ursache in einen Streit, bei dem der 37-Jährige die 33-Jährige mit verschiedenen Gegenständen schlug und sie zudem verbal bedroht.

Er wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung und einer Bedrohung angezeigt. Dazu erhielt er ein polizeiliches Kontaktverbot, sowie einen Platzverweis für die Unterkunft.

Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 22.

555. Wohnungseinbruch – Ottobrunn

Am Montag, 07.04.2025, zwischen 08:00 Uhr und 16:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht. Dabei wurden Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Als die Bewohnerin am Nachmittag den Einbruch bemerkte, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf, unter anderem wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schwalbenstraße oder in deren näheren Umgebung (südwestliches Ottobrunn) aufgefallen?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

556. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 75-Jähriger – Riem

Am Dienstag, 08.04.2025, verließ eine 75-jährige Frau gegen 17:45 Uhr ihre Wohnung in der Helsinkistraße. Als sie nicht zurückkehrte wurde sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Vermisste leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und ist nicht orientiert.

Von der Polizei wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen die 75-Jährige jedoch bislang nicht aufgefunden werden konnte.

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

ca. 160 cm groß, ca. 40 kg schwer, schlanke Gestalt, nordeuropäische Erscheinung, weiße, kinnlange, glatte Haare.

Sie trägt blaue Jeans, dunkelblauen Pullover, braune Stiefeletten, grauen Parker.

Sie führt eine braune Umhängetasche mit.

Zeugenaufruf:

Wer hat die 75-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/083213/index.html