HUNDING, LKR. DEGGENDORF. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hunding im Oktober vergangenen Jahres hat die Kripo Straubing einen Tatverdächtigen ermittelt.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing ist nun ein zur Tatzeit 37-Jähriger Mann aufgrund eines Europäischen Untersuchungshaftbefehls in Ungarn festgenommen worden. Bereits Mitte Dezember 2024 haben am Tatort gesicherte DNA-Spuren nun zur Identifizierung des Mannes geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf erging zwischenzeitlich ein europäischer Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der Ende März 2025 zur Festnahme in Ungarn geführt hat.

Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Straubing haben den 37-Jährigen am Montag, 07.04.2025, von Ungarn nach Deutschland rücküberstellt. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf wurde er in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 09.04.2025, 09.15 Uhr

Pressemeldung der PI Deggendorf v. 10.10.2024

HUNDING. Einbruch in einem Einfamilienhaus.

In der Zeit von Sonntag, den 06.10.2024, 19 Uhr bis gestern, 11.40 Uhr warf ein bislang Unbekannter mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in der Zuedinger

Straße ein.

Anschließend durchsuchte der Unbekannte das ganze Haus, vermutlich nach Wertgegenständen. Der 85-Jährige Geschädigte stellte bislang, bis auf den Sachschaden keinen

Diebstahl fest. Die Polizei Deggendorf bittet um Hinweise.