Kulmbach, den 9. April 2025. Verstehen, Lernen, Üben und vor allem Spaß haben sollen am letzten Aprilwochenende auch die jüngsten Besucher der Kulmbacher Motorradsternfahrt. Kinder sehen, hören und nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene und sind somit die verletzlichsten Verkehrsteilnehmer – ob sie zu Fuß, als Mitfahrer im Auto oder mit Inlineskatern, Tretroller und Fahrrad unterwegs sind. Um die Jüngsten für den Straßenverkehr fit zu machen, gibt es am 26. und 27. April 2025 auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße ein kostenfreies Aktions- und Mitmachangebot für Kinder. Verkehrsprävention auf spielerische Weise – garantiert ohne erhobenen Zeigefinger!

Den Traum vom Motorradfahren selbst erleben – nicht auf einem Karussell oder einem Simulator, sondern auf einer echten Motocross-Maschine! Dazu sind Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren bei der diesjährigen Kulmbacher Motorradsternfahrt eingeladen. Unter Anleitung erfahrener Motorcross-Sportler erhalten mutige Kids eine Einweisung und dürfen anschließend eigenständig ein Motocross-Motorrad testen. Dabei bekommen sie ein Gefühl fürs motorisierte Zweirad und damit ein besseres Verständnis für dieses Fortbewegungsmittel.

Mindestens genauso spannend dürfte es sein, einmal einen echten Rettungshubschrauber aus nächster Nähe zu erleben. Die gelben Engel der Lüfte machen’s möglich. Der ADAC Nordbayern e. V. gibt Einblicke in das Cockpit eines Helikopters, erklärt die medizinische Notfallausstattung oder zeigt, wo im Einsatz der Rettungsarzt sitzt. Wer möchte, kann natürlich auch ein Erinnerungs-Selfie machen.

Auf die Geschwindigkeit kommt es bei der Blitzer-Aktion für Sechs- bis Zwölfjährige an. Wie schnell lässt sich mit einem Kettcar eine Rampe hinabsausen? Ein Messgerät der Polizei erfasst das Fahrtempo, gleichzeitig nimmt die Kamera ein „Beweisfoto“ auf, welches der Rennpilot mit nach Hause nehmen darf. So bekommen die jungen Verkehrsteilnehmer einerseits ein Gespür für Tempo, anderseits lernen sie, warum es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, und welche Folgen eine Überschreitung haben kann.

Ihre Fahrkenntnisse dürfen auch schon die Kleinsten unter Beweis stellen und dabei erste Verkehrssituationen üben. Auf dem Bobbycar-Parcours können Drei- bis Sechsjährige zeigen, wie geschickt sie Kurven fahren, beschleunigen und bremsen. Die älteren Kinder zwischen sechs und zehn Jahren testen ihr Können und ihr Wissen rund um den Straßenverkehr dagegen auf dem Tretauto-Parcours. Was bedeutet welches Verkehrsschild? Was ist erlaubt und was nicht? Gemeinsam mit anderen Kettcar-Fahrern gilt es, den Kurs mit Verkehrszeichen und Hindernissen souverän zu meistern. Wer alles richtig macht, erhält einen Stempel in seinem Sammelpass und ist dem „Motorradsternfahrt-Führerschein“ ein ganzes Stück näher. Mindestens drei Aktivitäten der Polizei sind notwendig, um die Fahrerlaubnis zu bekommen und an einer Verlosung teilzunehmen.

Einmal selbst in die Rolle eines Polizisten schlüpfen, ist in der Kinderpolizeistation möglich. Hier lässt sich der Polizeialltag authentisch nachstellen: Vom Original-Schreibtisch in Kindergröße, über Funkgeräte, Polizeimützen bis zur Arrestzelle ist alles vorhanden, was es für eine erfolgreiche Verbrecherjagd braucht.

Auf die Hilfe von Kindergarten- und Grundschulkindern ist „Der verzauberte Kaspar“ angewiesen. Nach einer Begegnung mit der Hexe kennt er die Verkehrsregeln nicht mehr und macht alles falsch. Mit dem interaktiven Stück reißt die Verkehrspuppenbühne der Polizei die Jungen und Mädchen regelrecht von den Bänken und vermittelt auf spielerische und unterhaltsame Weise das richtige Verkehrsverhalten. Am Samstag, den 26. April, und am Sonntag, den 27. April, gibt es jeweils um 13:30 und um 16 Uhr eine Aufführung.

Zwischendurch, jeweils um 15 Uhr, erobern ein australisches Känguru und ein erfahrener Polizist die Kinoleinwand im Kinderbereich der Kulmbacher Motorradsternfahrt. Die Stars der Filmreihe „Wally und Rob“ sind ein unschlagbares Team und erklären ihrem jungen Publikum ganz nebenbei, worauf im Straßenverkehr zu achten ist, zum Beispiel beim Überqueren der Straße oder an einer Ampel.

Jede Menge Spiel, Spaß und Bewegung erwartete Kinder am Biker-Wochenende auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände. Zum Toben lädt eine Riesen-Hüpfburg ein, an der XXL-Memo-Wand braucht es Konzentration und mit großen Bausteinen lassen sich echte Meisterwerke erschaffen und wieder einreißen. Der Eintritt zu allen Mitmachaktionen ist an beiden Tagen der 22. Kulmbacher Motorradsternfahrt frei!