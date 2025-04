WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus gekommen. Eine 45-jährige Frau hat ihr Leben verloren. Der unter Tatverdacht stehende Lebenspartner konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Würzburg.

Dem Sachstand nach verständigte der Tatverdächtige selbst gegen 13:15 Uhr den Notruf. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und auch Unterstützungskräfte begaben sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit in der Bukarester Straße. Vor Ort trafen die Beamten auf den 45-jährigen Anrufer und nahmen diesen widerstandslos fest. Im Haus selbst wurde die leblose Partnerin des Tatverdächtigen aufgefunden. Die Dame hatte dem Sachstand nach schwere Verletzungen erlitten. Polizeikräfte und auch der Rettungsdienst leiteten notfallmedizinische Maßnahmen ein und brachten die 45-jährige Dame in ein Krankenhaus. Hier erlag diese jedoch ihren schweren Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kripo Würzburg übernommen. Die Ermittler versuchen nun den genauen Ablauf und auch die Hintergründe der Gewalttat zu klären. Der aserbaidschanische Tatverdächtige wurde zu einer Dienststelle gebracht und wird nach aktuellem Stand am morgigen Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Entgegen kursierender Gerüchte auf Grund des Polizeiaufgebotes vor Ort, bestand keine Gefahr für außenstehende Personen.