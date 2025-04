NÜRNBERG. (363) Wie mit Meldung 359 vom 07.04.2025 berichtet, kam es im Anschluss an das Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Hauptbahnhofs. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.



Wie berichtet, fanden am Montagabend (07.04.2025) in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt, die sich teilweise in Demonstrationszügen durch die Stadt bewegten. Gegen 21:00 Uhr erreichte die Versammlung 'Nürnberg stasifrei! Für die Wahrung der Versammlungsfreiheit!' den für die Abschlusskundgebung vorgesehenen Hallplatz und erklärte wenige Minuten später die Versammlung für beendet.

Um kurz nach 21:30 Uhr gerieten im Bereich der Königstorpassage mehrere Personen in eine teilweise körperliche Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet nun weitere Zeugen und etwaige Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



