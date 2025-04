BAYREUTH. Am Montagmorgen geriet eine Wohnung in Bayreuth in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 6.20 Uhr brach in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Menzelplatz ein Feuer aus. Kräfte der Bayreuther Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer am Montag im Zeitraum von 6 Uhr bis 7 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Menzelplatz wahrgenommen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei den Beamten zu melden.