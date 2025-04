REGENSBURG. Die Beutetour eines Geldabholers für Callcenter-Betrüger endete am Montagabend in Regensburg. Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Regensburg nahmen den Mann fest. Dieser wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Am Nachmittag des Montags, den 7. April, wurde es für die Ermittler der Regensburger Kriminalpolizei spannend: Durch vorliegende Erkenntnisse wusste man von einem durchgeführten Telefonbetrug in Bad Abbach und dass der Abholer des Geldes auf dem Weg nach Regensburg sei. Der Mann hatte ein Zimmer in einem Hotel gemietet, wo ihn Zivilkräfte in den Abendstunden festnahmen. Jetzt ging die Arbeit erst richtig los: In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg musste neben dem Hotelzimmer auch eine weitere Wohnung im Bundesgebiet durchsucht und im Anschluss sämtliche sichergestellte Asservate, wie das abgeholte Bargeld erfasst werden. Daneben gab es die Vorführung am Folgetag vorzubereiten. Der 42-jährige Festgenommene kam für die Nacht zu einer Polizeidienstelle und musste neben einer Blutentnahme auch eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen.

Bei dem Telefonbetrug in Bad Abbach wurde einer 69-Jährigen vorgespielt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und eine hohe Kaution zu hinterlegen wäre. Die Frau konnte einen niedrigen fünfstelligen Betrag aufbringen und übergab diesen einem ihr Unbekannten – den jetzt ein Strafverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrug erwartet.