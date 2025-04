WÖRTH AN DER DONAU. LKR. REGENSBURG. Fahnder der Regensburger Verkehrspolizei stellten am Dienstag, den 1. April ca. 200 Stück Ecstasy sicher. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und die Staatsanwaltschaft Regensburg beantragte die Vorführung des Mannes.

Im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle erregte am Dienstag, den 1. April, ein Renault mit niederländischer Zulassung auf der Bundesautobahn A3 die Aufmerksamkeit der Beamten. Bei der Kontrolle an der Autobahnausfahrt Wörth an der Donau fielen zunächst die drogentypischen Verhaltensweisen der Fahrerin auf, bei welcher ein Vortest positiv auf THC reagierte und somit eine Blutentnahme für das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt wurde.

Beim 46-jährigen Beifahrer hatten die Fahnder ebenfalls den richtigen Riecher. Dieser hatte in einer Jackeninnentasche eine Tüte mit ca. 200 Stück Ecstasy und eine geringe Menge Marihuana, was vor Ort sichergestellt wurde.

Das Pärchen war nach eigenen Angaben auf der Durchreise von den Niederlanden nach Österreich, sodass die illegale Einfuhr von Betäubungsmittel durch den Mann im Raum steht und nun Gegenstand der Ermittlungen ist. Die Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigte die vorläufige Festnahme der Beamten und beantragte die Untersuchungshaft des Mannes. Die Vorführung fand am Folgetag statt. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, welcher unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden ist.