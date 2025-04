REGENSBURG. Ein bislang unbekannter Täter attackierte am Samstagabend einen 17-Jährigen mit einem Stichwerkzeug und verletzte diesen. Anschließend flüchtete er. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen versuchten Totschlags und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend, 05.04.2025, gegen 18:00 Uhr, bemerkte ein 17-jähriger Mann hinter einem Verbrauchermarkt in der Von-Seeckt-Straße in Regensburg eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Neben diesen beiden stand eine sichtlich aufgelöste junge Frau. Der 17-Jährige bot dieser seine Hilfe an.

Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern und dem 17-Jährigen. Einer der Männer attackierte den anderen von hinten und flüchtete. Der zweite Mann zog einen bislang unbekannten Gegenstand (wohl ein Stichwerkzeug wie ein Messer oder ähnliches) aus der Jackentasche und stach dem 17-Jährigen damit in den Bauchraum. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der 17-Jährige ging zur Packstation in der Von-Seeckt-Straße und wartete dort auf das Eintreffen der Rettungskräfte. Hierbei kam es zu Gesprächen zwischen dem Verletzten und mehreren Passanten.

Der Geschädigte kam in ein Krankenhaus. Die ärztliche Untersuchung ergab Schnittverletzungen im Bauchraum. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Täterbeschreibung:

Graues Oversized Kapuzenshirt mit auffälligem großem Aufdruck

Graue oversized Hose

Cap

ca. 170-175 cm groß

ca. 20 Jahre alt

Ziegenbart/Kinnbart

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen versuchten Totschlags und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, insbesondere die Passanten, welche der 17-Jährige angesprochen hat, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.