NÜRNBERG. (362) Das Polizeipräsidium Mittelfranken beteiligt sich am Mittwoch (09.04.2025) erneut am europaweiten 'Speedmarathon'. Medienvertreter sind eingeladen, eine Messstelle im Nürnberger Stadtteil Boxdorf zu besichtigen.



Mit Beginn um 06:00 Uhr startet am morgigen Mittwoch zum zwöften Mal der europaweite 'Speedmarathon'. Die mittelfränkischen Polizeidienststellen führen 24 Stunden lang an zahlreichen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch. Herr Polizeivizepräsident Gernot Rochholz besucht ab 13:00 Uhr eine Messstelle in der Würzburger Straße auf Höhe der Zufahrt zu den dortigen Sportplätzen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, diese Messstelle zu besichtigen. Speziell geschulte Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg stellen dort moderne Messtechnik vor.



Erstellt durch: Christian Seiler