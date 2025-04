ANSBACH. (361) Wie mit den Meldungen 236, 241, 261 und 279 berichtet, überfiel ein 47-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht von Faschingsdienstag (04.03.2025) auf Aschermittwoch (05.03.2025) in Ansbach einen Mann in seiner Wohnung. Aus dieser entwendete der Tatverdächtige nach Ermittlungen der Kriminalpolizei eine Armbanduhr. Zu deren Verbleib bitten die Beamten nun um Zeugenhinweise.



Ermittlungen der Sonderkommission „Stadtgraben“ ergaben, dass der Tatverdächtige im Rahmen der Tat am 05.03.2025 eine Armbanduhr aus der Wohnung des Geschädigten in der Büttenstraße entwendete.

Bei der Uhr handelt es sich um eine Armbanduhr der Marke „Bruno-Söhnle, Glashütte, Modell Pesaro II, Referenz-Nr. 17-63073-247. Die Uhr hat eine rosèfarbene Lünette mit Drehring, silberfarbene Stege und ein braunes Lederarmband (siehe beigefügtes Bild).

Die Ermittler bitten um Hinweise zum Verbleib der Armbanduhr. „Wem wurde diese Uhr am 05.03.2025 oder danach angeboten“? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



