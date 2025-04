FEUCHTWANGEN. (360) In den frühen Montagmorgenstunden (07.04.2025) brachen Unbekannte in eine Schule in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) ein und versuchten ein Feuer zu legen. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Schulgebäude in der Schulstraße in Feuchtwangen. Hier beschädigten die Unbekannten weitere Fenster und versuchten zudem ein Feuer zu legen. Die Unbekannten verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die konkrete Höhe des entstandenen Schadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.



Erstellt durch: Michael Petzold