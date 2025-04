NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Zwei Verletzte und ein Schaden von zirka 250.000 Euro sind das Ergebnis eines Küchenbrandes am Dienstagmorgen in einem Ortsteil von Neuenkirchen am Brand.

Eine Nachbarin meldete am Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus im Ortsteil Ebersbach. Die alarmierten Wehren aus Ebersbach, Neunkirchen am Brand, Hetzles und Erlangen Land konnten das Feuer nach etwa 45 Minuten unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Allerdings breiteten sich die Flammen über mehrere Zimmer aus. Die beiden Bewohnerinnen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Kräfte des Rettungsdienstes behandelten die Dame vor Ort. Die 65-Jährige erlitt Verbrennungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.