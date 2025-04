ALTDORF B. NÜRNBERG. (346) Am Freitagvormittag (04.04.2025) ereignete sich auf der A6 bei Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen. Eines der beiden Lkw-Gespanne ist mit Gefahrgut beladen. Derzeit laufen an der Unfallstelle die Bergungsarbeiten.



Auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg hatte ein mit Gefahrgut beladener Sattelzug gegen 11:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Altdorf und Alfeld verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen müssen. Ein nachfolgender Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und beschädigte bei dem Versuch nach Links auszuweichen die Ladefläche des stehenden Lkw-Gespanns. Dessen Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 45-jährigen Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die polizeiliche Unfallaufnahme liegt in der Zuständigkeit der Verkehrspolizeiinspektion Feucht. Neben der Polizei sind an der Unfallstelle umliegende Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Infolge des Unfalls musste die A6 in Fahrtrichtung Amberg komplett gesperrt werden. Beide Lkw-Gespanne sind nicht mehr fahrbereit. Zudem befinden sich in dem beschädigten Sattelauflieger Fässer mit Ethylbenzol. Eines der Fässer war bei dem Unfall beschädigt worden, konnte jedoch von den Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden, ohne dass der Gefahrstoff in das Erdreich gelangte.

Die Räum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern an. Nach aktueller Einschätzung der Feuerwehr wird die Fahrbahn voraussichtlich erst in den Nachtstunden wieder für den Verkehr freigegeben werden können.



Erstellt durch: Michael Konrad