ALTÖTTING. Die Polizeiinspektion Altötting steht seit dem 1. März 2025 unter neuer Leitung. Polizeihauptkommissar Enrico Weinreich übernahm das Amt von Polizeihauptkommissarin Rebecca Kaltenhauser.

Die offizielle Amtsübergabe konnte aus terminlichen Gründen erst am 4. April 2025 stattfinden. Polizeivizepräsident Michael Siefener begrüßte zu diesem Anlass zahlreiche Gäste im Rathaus von Altötting.

Dazu gehörten unter anderem der Landrat des Landkreises Altötting, Erwin Schneider, der Erste Bürgermeister der Stadt Altötting, Stephan Antwerpen, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, der Nachbardienststellen der Altöttinger Polizeiinspektion sowie die Kolleginnen und Kollegen der Dienststelle. Selbstverständlich durften auch die persönlichen Gäste der Protagonisten nicht fehlen.

Nach einer kurzen Begrüßung und einleitenden Worten durch den stellvertretenden Dienststellenleiter, PHK Alexander Aicher, übernahm Polizeivizepräsident Michael Siefener das Wort und würdigte zunächst das Engagement von PHKin Kaltenhauser als Leiterin der Dienststelle in den vergangenen sechs Monaten.

Die verheiratete 31-Jährige durfte die Altöttinger Polizeiinspektion im Rahmen ihrer Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene (QE) leiten und tat dies laut Michael Siefener in hervorragender Art und Weise.

Frau Kaltenhauser begann ihre Karriere bei der Bayerischen Polizei zunächst mit der erfolgreichen Anstellungsprüfung für die 2. QE, ist dann jedoch direkt in das Studium für den Aufstieg in die 3. QE umgestiegen und schuf so die Voraussetzungen für ihren schnellen weiteren Karriereaufstieg.

Ihre Förderstationen im Rahmen des Auswahlverfahrens für die 4. QE waren die Polizeiinspektion Traunstein, das Sachgebiet E2 – Ordnungs- und Schutzaufgaben / Verkehr sowie die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Die Führungsbewährung fand dann wie erwähnt bei der Polizeiinspektion Altötting statt.

Der Polizeivizepräsident lobte ihre menschliche und fachliche Kompetenz sowie ihren Blick über den sogenannten Tellerrand hinaus.

Daneben zeigte er auf, dass ihre Tätigkeit natürlich sach- aber eben auch sehr mitarbeiterorientiert war. Alles zusammen ergab sich eine hervorragende Führungsarbeit in den letzten sechs Monaten. Rebecca Kaltenhauser empfahl sich somit als künftige Führungskraft in der 4. QE. Michael Siefener wünschte ihr für ihren weiteren dienstlichen wie privaten Lebensweg alles Gute und wandte sich im Anschluss an den neuen Leiter der Polizeiinspektion, PHK+ Enrico Weinreich.

Der 56-jährige verheiratete Familienvater begann seine Karriere 1986 mit der Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Durch hervorragende Leistungen bei verschiedensten Dienststellen, unter anderem der damaligen Grenzpolizeistation Lindau-Ziegelberg und der Polizeiinspektion Altötting, konnte sich Herr Weinreich schnell für den Aufstieg in die 3. QE empfehlen und das Studium 2004 erfolgreich abschließen.

Zwischen 2005 und 2020 gab es für ihn genau nur eine Dienststelle, und zwar die Polizeiinspektion Altötting. Die dort gemachten Erfahrungen als Dienstgruppenleiter konnte Herr Weinreich dann als stellvertretender Leiter bei der Polizeiinspektion Laufen einbringen und empfahl sich durch seine professionelle und engagierte Arbeit letztendlich für den Dienststellenleiterposten bei der Polizeiinspektion Altötting – seiner Heimatdienststelle - wie er selber sagt.

Der Polizeivizepräsident zeigte sich sichtlich zufrieden, dass man Herrn Weinreich für diese Position gewinnen konnte und wünschte ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Aufgaben.