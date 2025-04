0618 – Polizeieinsatz – Mann bedroht Polizei

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (03.04.2025), gegen 17.15 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz im Kurzen Geländ. Im Rahmen des Einsatzes bedrohte ein 61-jähriger Mann die Beamten mit einem Messer. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei nahmen den Mann noch vor Ort fest. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in ein entsprechendes Krankenhaus. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen Bedrohung gegen den 61-Jährigen.

0619 – Brand einer Gartenhütte

Inningen – Am Donnerstagabend (03.04.2025) kam es zum Brand einer Gartenhütte in der Hohenstaufenstraße. Der Bahnverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Gegen 21.00 Uhr bemerkte ein Passant den Brand und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der nahgelegene Bahnverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe übernommen.

0620 - E-Bikes aus Garage entwendet

Innenstadt - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 02.04.2025, 17:30 Uhr und 03.04.2025, 08:15 Uhr, wurden drei Pedelecs aus einer Gemeinschaftsgarage in der Eserwallstraße entwendet.

Die drei Pedelecs waren zum Tatzeitpunkt versperrt. Der oder die Täter ließen lediglich einen Fahrradkorb zurück. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 15.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2110.

0621 - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades - Zeugen gesucht

Lechhausen - Im Tatzeitraum zwischen dem 02.04.2025, 15:30 Uhr und dem 03.04.2025, 05:30 Uhr, wurde in der Lützowstraße aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein hochpreisiges Fahrrad der Marke Cube entwendet.

Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Kellerabteil und nahmen das Fahrrad der Marke Cube an sich. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

0622 - Zeugensuche nach Unfallflucht

Stadtbergen - Am Donnerstag (03.04.2025), zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde ein Pkw BMW im Ebereschenweg angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

0623 - Polizei stellt Einhandmesser sicher

Universitätsviertel - Bei einer Verkehrskontrolle am 03.04.2025, gegen 14:20 Uhr, wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizeibeamten unterzogen den 34-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei öffnete der Mann sein Handschuhfach, um seine Fahrzeugpapiere herauszuholen. Dabei konnte das Einhandmesser festgestellt werden. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, darf der Mann dieses nicht besitzen.

Das Einhandmesser wurde sichergestellt und der Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Außerdem erwartet ihn eine Anzeige nach dem Waffengesetz.