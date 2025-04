523. Verkehrsunfall; eine Person leicht verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 09:05 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen mit einem Pkw, Audi, den Richard-Strauß-Tunnel in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Abfahrt zur Autobahn 94 kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einer rechts neben ihm befindlichen Leitplanke an der Tunnelwand sowie mehreren Verkehrszeichen. Durch den Zusammenstoß kippte der Pkw auf die Seite und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er musste vor Ort jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Am Pkw sowie der Tunneleinrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste der Richard-Strauß-Tunnel in südliche Richtung für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

524. Körperverletzungsdelikt; eine Person schwer verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 28.03.2025, gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt an der Tramhaltestelle am Sendlinger-Tor-Platz. Dabei geriet ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit vier bislang unbekannten Personen in Streit.

Der 37-Jährige wurde dabei von den Männern umringt. Einer von ihnen schlug ihm anschließend mit voller Kraft mit der Faust ins Gesicht. Infolgedessen stürzte er nach hinten zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf den Betonboden auf. Dort blieb er regungslos liegen, woraufhin die vier unbekannten Täter die Flucht in Richtung Karlsplatz (Stachus) ergriffen.

Drei unbeteiligte Zeugen (29, 34 und 50 Jahre alle mit Wohnsitzen in München) leisteten erste Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Der 37-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus und musste dort mehrere Tage behandelt werden. Er wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Sein Zustand ist allerdings noch so beeinträchtigt, dass er bisher nicht vernehmungsfähig ist.

Die vier unbekannten Täter können lediglich als männlich, circa 25 Jahre und dunkel bekleidet beschrieben werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 24 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sendlinger Tor, Sonnenstraße oder Stachus (Ludwigsvorstadt/Altstadt) Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondere Hinweise zu einer größeren Personengruppe, die sich vor oder nach der Tatzeit im angegebenen Bereich aufgehalten haben, können die Ermittlungen maßgeblich unterstützen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

525. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker; eine Person dank aufmerksamer Zeugen festgenommen – Forstenried

Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 09:10 Uhr, begaben sich eine 34-jährige Rumänin ohne festen Wohnsitz in Deutschland und eine bislang unbekannte männliche Person in ein Mehrfamilienhaus in Forstenried.

Dort klingelten sie unter anderem an der Wohnung eines über 80-jährigen Ehepaares und gaben sich ihnen gegenüber als Heizungsableser aus. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihnen Zugang zur Wohnung zu erhalten. Der unbekannte Täter gab an, Überprüfungsarbeiten an den Heizkörpern vornehmen zu müssen, wodurch er die beiden über 80-jährigen Bewohner ablenkte. Währenddessen nutzte die 34-Jährige die Gelegenheit und entwendete aus der Wohnung Bargeld und Wertgegenstände.

Da zuvor auch bei anderen Bewohnern des Anwesens geklingelt worden war, wurden eine 43-Jährige und ihr 15-jähriger Sohn auf diese Situation aufmerksam. Als die beiden Täter dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht.

Die 43-Jährige und der 15-Jährige konnten die 34-jährige Tatverdächtige an der weiteren Flucht hindern und festhalten. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Bei ihr konnte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aufgefunden werden.

Die 34-Jährige wurde von der eintreffenden Polizeistreife vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahldelikts werden vom Kommissariat 54 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schaffhauser Straße, Forstenrieder Allee und Züricher Straße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

526. Sachbeschädigung an Bushaltestellen – Feldmoching/Hasenbergl

Seit Ende März kam es im Bereich Feldmoching und Hasenbergl zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Hierbei beschädigten bis dato Unbekannte die dort befindlichen Glasscheiben mit Steinen. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 21:00 Uhr, meldete sich eine Zeugin beim Polizeinotruf und teilte mit, dass soeben mehrere Jugendliche eine Bushaltestelle beschädigten.

Schnell eintreffende Polizeistreifen konnten noch im Umfeld zwei Tatverdächtige feststellen und anhalten.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnten insgesamt sechs Personen als Tatverdächtige für die Sachbeschädigung identifiziert werden. Dabei handelt es sich um drei 14-Jährige und drei 15-Jährige, alle mit Wohnsitzen in München. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigen übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung werden vom Kommissariat 23 geführt.

527. Sexuelle Belästigung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Olympiapark

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 19:45 Uhr, befand sich eine 22-jährige Münchnerin zum Joggen im Olympiapark. Hierbei kam ihr der spätere Tatverdächtige, ein 30-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz, als Fußgänger entgegen.

Beim Vorbeilaufen im Bereich des Hans-Jochen-Vogel-Platzes berührte der 30-Jährige die 22-Jährige unsittlich, indem er ihr mit der Hand aufs Gesäß schlug. Deshalb verständigte sie den Polizeinotruf und folgte dem 30-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife.

Der 30-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Auf der Dienststelle griff er einen 28-jährigen Polizeibeamten tätlich an und verletzte ihn leicht am Kopf. Im Anschluss beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten.

Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am Donnerstag, 03.04.2025, Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und sexueller Belästigung werden vom Kommissariat 15 geführt.

528. Diebstahl von Baustelle – Putzbrunn

Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 11:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Oedenstockacherstraße, wie zwei männliche Personen unrechtmäßig Kupferdachrinnen von einem unbewohnten Wohnhaus abmontierten und in einen Pkw, Renault, verbrachten.

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die eintreffende Polizeistreife konnte die beiden Männer vor Ort antreffen. Hierbei handelte es sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 44-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Aschaffenburg.

Beide wurden wegen Diebstahls angezeigt und nach erkennungsdienstlicher Behandlung sowie DNA-Entnahme wieder entlassen.

Das Diebesgut in Höhe von mehreren hundert Euro wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52.

529. Größerer Polizeieinsatz – Nymphenburg

Am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 17:30 Uhr, bemerkte ein Passant eine männliche Person auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses, welche eine Waffe in der Hand hielt.

Umgehend wurden über zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte ein 13-Jähriger mit einer erlaubnisfreien Softair-Waffe als Verantwortlicher in einer Wohnung ausfindig gemacht werden. Die Waffe wurde sichergestellt. Es werden nun waffenrechtliche Verstöße geprüft.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.