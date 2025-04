ERLANGEN. (344) Ein schwarzer Mercedes entzog sich am Donnerstagnachmittag (03.04.2025) der Kontrolle einer Fahndungsstreife der Verkehrspolizei Erlangen. Bei seiner Flucht gefährdete er mindestens einen anderen Verkehrsteilnehmer und verunfallte schließlich im Herzogenauracher Ortsteil Haundorf. Die Polizei sucht Zeugen.



Die Zivilstreife der Verkehrspolizei Erlangen wollte den mit zwei Personen besetzten schwarzen Mercedes A250e mit Nürnberger Kennzeichen gegen 16:00 Uhr an der Rastanlage Aurach Nord (Autobahn A3) einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Fahrzeugs gab daraufhin kurzerhand Gas und fuhr über eine Baustellenausfahrt davon. Auf seiner Flucht kam es in der Haundorfer Straße bei Häusling zu einer brenzligen Situation mit einem Radfahrer, welcher ausweichen musste, nachdem der Mercedes über eine rote Ampel fuhr. Kurz darauf verunfallte das Fahrzeug in der Mönaustraße im Herzogenauracher Ortsteil Haundorf. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Pkw, welcher einen Zaun durchstieß und in einem Grünstreifen zum Stehen kam. Die beiden Insassen setzten ihre Flucht im Anschluss zu Fuß fort.

Ein Insasse, der 20-jährige Beifahrer, konnte wenig später durch die Einsatzkäfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach dem Fahrer wurde weiter gefahndet. Hierbei war neben weiteren Streifen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Trotz der Suchmaßnahmen konnte der Fahrer nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat die Ermittlungen zur Flucht und zu dem Unfall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte – insbesondere auch den noch unbekannten Radfahrer – sich unter der Telefonnummer 09132 78090 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl