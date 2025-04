OBERFRANKEN. Am kommenden Mittwoch jährt sich wieder der bayernweite 24-Stunden-Blitzmarathon. Auch in diesem Jahr wird in Oberfranken an zahlreichen Stellen die Geschwindigkeit überwacht. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit war auch im Jahr 2024 eine der Hauptunfallursachen.

Rasen kann töten

Nach wie vor ist zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen. Gerade im Bereich der Verkehrsunfälle mit schweren Verletzungen oder sogar tödlichem Ausgang. Bayernweit hatte etwa ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle überhöhte Geschwindigkeit als Ursache - jeder einzelne ist einer zu viel. Die Statistik zeigt deutlich, dass die Überwachung der Geschwindigkeit weiterhin eine wichtige Maßnahme ist, um Verkehrsunfälle zu vermeiden oder deren Folgen zu minimieren.

Ziel der Aktion ist es, Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen und sie für das Thema zu sensibilisieren. Deswegen sind bereits im Vorfeld alle bayerischen Messstellen auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums, öffentlich einsehbar.