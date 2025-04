NÜRNBERG. (343) Nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Donnerstagnachmittag (03.04.2025) im Nürnberger Norden fuhr ein Unfallbeteiligter davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Der Linienbus wollte gegen 14:15 Uhr aus der Haltebucht der Haltestelle Bucher Str./Nordring in Fahrtrichtung Osten ausfahren, als zeitgleich ein grauer Pkw von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der bislang unbekannte graue Pkw hielt daraufhin kurz an, bevor er weiterfuhr, ohne gegenüber dem Busfahrer entsprechende Angaben zu machen. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Pkw (Kennzeichen, Fabrikat, Fahrer/in) machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl