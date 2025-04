ERLANGEN. (341) Am Donnerstagnachmittag (03.04.2025) kam es im Erlanger Stadtgebiet zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann schoss in einem Mehrfamilienhaus vor Polizeibeamten mit einer Reizstoffwaffe.



Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt suchten die Wohnung des 37-Jährigen in der Hartmannstraße am Nachmittag zur Durchführung eines Durchsuchungsbeschluss im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens auf. Der Mann konnte zunächst Zuhause nicht angetroffen werden.Gegen 15:15 Uhr kehrte der Mann zum Wohnhaus zurück und stieß hier auf die Polizisten. Im Treppenhaus des Anwesens zog der 37-Jährige eine Waffe und gab einen Schuss ab. Es handelte sich hierbei um eine PTB-Waffe mit Reizstoff. Im Anschluss zog sich der Mann in seine Wohnung zurück.

Die Beamten vor Ort sperrten den Bereich daraufhin ab und forderten Unterstützung an. Noch vor Eintreffen der Spezialkräfte verließ der 37-Jährige seine Wohnung und konnte festgenommen werden.

In seiner Wohnung fanden die Beamten neben der Waffe auch Methamphetamin auf. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Widerstands sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Auf Grund des Einsatzgeschehens waren die Hartmannstraße und die Artilleriestraße zweitweise für den Vekehr gesperrt.



Erstellt durch: Marc Siegl