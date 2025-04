0615 – Festnahme: Öffentlichkeitsfahndung nach Halid S. eingestellt

Augsburg – Das Polizeipräsidium Schwaben Nord und die Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), informierten am vergangenen Freitag (28.03.2025) über die laufenden Ermittlungen nach einem queerfeindlichen Angriff in Augsburg. In der Maximilianstraße wurden zwei 26- bzw. 28-jährige Männer offenbar von fünf Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei identifizierte mittlerweile fünf mutmaßlich Tatverdächtige. Einer dieser Tatverdächtigen wurde auch durch eine Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Heute Nachmittag (03.04.2025) nahmen Einsatzkräfte der Polizei den gesuchten Tatverdächtigen Halid S. in Gersthofen fest. Nähere Details können auf Grund der laufenden Maßnahmen nicht genannt werden.



Wir bedanken uns bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung hinsichtlich der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, die personenbezogenen Daten des Tatverdächtigen zu löschen.

Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.