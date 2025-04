ANSBACH. (340) Im Zeitraum von Dienstagabend (01.04.2025) bis Mittwochmorgen (02.04.2025) stahlen Unbekannte ein Auto in Leutershausen (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der schwarze Fiat Punto mit dem amtlichen Kennzeichen ROT-ZE 188 wurde vom Besitzer gegen 22:20 Uhr in der Hauptstraße verkehrsgerecht geparkt. Der Besitzer bemerkte am nächsten Morgen den Diebstahl des Fahrzeugs, an dessen Frontstoßstange eine Italien-Flagge aufgemalt ist..

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Fahrzeug wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold