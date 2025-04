HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Die Kriminalpolizei in Bamberg muss sich mit drei Fällen befassen, bei denen Hakenkreuze in Autos gekratzt wurden. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Der erste Fall ereignete sich Ende Februar 2025, als der Lack eines Minis auf einem Großparkplatz im Georg-Kügel-Ring in Hirschaid mit einem Hakenkreuz zerkratzt wurde. Am 25.03.2025 kam es zu zwei weiteren Fällen auf dem gleichen Parkplatz. In der Zeit von 10.45 Uhr bis 19.00 Uhr kratzten unbekannte Täter jeweils ein Hakenkreuz in die Lackflächen eines Dacia und eines Mercedes. Der Schaden wird jeweils auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bamberg führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 0951/9129-491.