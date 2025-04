0608 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung – Mann leistet Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und einem 53-jährigen Taxifahrer in der Jakboerstraße. Der 45-Jährige wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 07.30 Uhr fuhr der 53-jährige Taxifahrer den 45-jährigen Mann in die Jakoberstraße. Dort konnte der 45-Jährige die Fahrt in Höhe von rund 50 Euro nicht bezahlen. Als der 45-Jährige daraufhin flüchten wollte, stellte ihn der 53-Jährige zur Rede. Im weiteren Verlauf schlug der 45-Jährige den Taxifahrer. Der 53-Jährige verständigte die Polizei.

Bei der Auseinandersetzung wurde der Taxifahrer leicht verletzt. Zudem wurde seine Jacke beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 80 Euro.

Die Polizei stoppte den 45-jährigen Mann in der Jakoberstraße und nahm ihn fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich dieser äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und wehrte sich gegen diese. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. Die Beamten brachten den Mann auf die Dienststelle. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Leistungskreditbetrug, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gegen den 45-jährigen Mann.

0609 – Ladendiebin gestoppt – Frau leistet Widerstand gegen die Polizei

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) entwendete eine 36-jährige Frau Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die 36-Jährige, wie sie Lebensmittel aus dem Regal nahm. Die 36-Jährige ging zur Kasse und bezahlte nur einen Teil der Lebensmittel. Die nicht bezahlte Ware hatte einen Wert von wenigen Euro. Der Mitarbeiter sprach die Frau daraufhin an. Die 36-Jährige versuchte zu fliehen und schlug nach dem Mitarbeiter. Dieser stoppte die Frau und verständigte die Polizei.

Bei den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich die 36-Jährige äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zudem schlug und beleidigte sie die Einsatzkräfte. Die beiden Beamten wurden dadurch leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Räuberischen Diebstahls, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die 36-jährige Frau.

0610 – Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) stellte die Polizei in der Grottenau ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eines 34-jährigen Mannes fest. Zudem war der Fahrer alkoholisiert.

Gegen 23.30 Uhr wollten die Beamten den Autofahrer anhalten, da dieser unkontrolliert auf dem Gehweg fuhr. Der 34-Jährige flüchtete jedoch vor der Polizeistreife in Richtung Ludwigstraße. Anschließend fuhr er über den Kesselmarkt in Richtung Johannisgasse. Auf der Fahrt fuhr der Mann immer wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten stoppten den Mann schließlich in der Peutingerstraße.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-jährige Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Trunkenheit im Verkehr gegen den 34-jährigen Mann.

0611 – Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer einer Ape

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) fuhr ein 57-jähriger Mann alkoholisiert in der Hanauer Straße.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann mit seiner Ape. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 57-jährigen Mann.

0612 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Fahrrades

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Winora in der Neuburger Straße.

Gegen 08.30 stellte ein Mann sein Fahrrad „am Schlößle“ ab und versperrte es an einem Mast. Als er gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Besonders scheren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0613 – Falscher Polizeibeamter

Augsburg - Am Mittwoch (02.04.2025), gegen 12.45 Uhr ereignete sich ein versuchter Betrug einer 89-Jährigen durch einen falschen Polizeibeamten.

Die Frau erhielt einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass in der Nähe eingebrochen wurde und ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragte der falsche Polizeibeamten Wertgegenstände. Der Versuch wurde jedoch durchschaut und die Polizei wurde verständigt. Es entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetruges.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0614 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (03.04.2025) fuhr ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss in der Neuburger Straße.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann auf einem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 25-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-jährigen Mann.