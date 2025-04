Kulmbach, den 3. April 2025. Motorradfahren ist für viele mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es steht für ein Gefühl von Freiheit, Lebensfreude und purem Genuss. Die Leidenschaft fürs Biken feiern mehrere Tausend Zweiradfahrer am letzten Aprilwochenende bei der 22. Kulmbacher Motorradsternfahrt. Am 26. und 27. April dreht sich auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei alles rund um die Faszination, die vom Motorradfahren und dem damit verbundenen Lifestyle ausgeht. Wichtiges Ziel des Aktionswochenendes: Biker für eine sichere Saison fit zu machen und alle Verkehrsteilnehmer für eine rücksichtsvolles Miteinander zu sensibilisieren.

Gerade im Frühjahr eine häufige Situation: Ein Autofahrer schaut links, dann rechts und biegt auf die Straße ein. Plötzlich taucht – wie aus dem Nichts – ein Motorradfahrer auf. Es kommt zur Vollbremsung, vielleicht zu einem Ausweichmanöver. Glück gehabt, wenn beide ohne Schaden davonkommen. Mangelnde Sichtbarkeit von Motorradfahrern ist eine der häufigsten Unfallursachen. Aufgrund der schmalen Silhouette und der schnellen Beschleunigung nehmen Verkehrsteilnehmer Biker oft zu spät oder gar nicht wahr.

Was also ist zu tun, damit Biker eine sichere Saison erleben und viel Freude an ihrem Sport haben? Für alle Beteiligten im Straßenverkehr gilt: Rücksichtsvoll und vorausschauend Fahren. Bei Motorradfahrern kommt es zusätzlich aufs Fahrkönnen und die Fahrzeugbeherrschung an. Außerdem sind das passende Motorrad und die richtige Schutzkleidung entscheidend für die Sicherheit. All diese Aspekte stehen bei der Kulmbacher Motorradsternfahrt auf dem Programm.

So zeigt der Kradzirkus der Polizei München am Samstag und Sonntag auf der Lichtenfelser Straße, wie Fahrzeugbeherrschung in Perfektion aussieht. Nahezu ohne Abstand absolvieren die Motorradpolizisten mit ihren schweren Einsatzmaschinen einen eng gesteckten Slalomkurs, halten selbst bei langsamster Geschwindigkeit die Balance und sorgen mit einer Menschenpyramide auf dem Motorrad für Aufsehen. Was spielerisch aussieht, erfordert jede Menge Übung und minimiert im Einsatzalltag das Risiko.

Um in kritischen Situationen, wie beispielsweise plötzlich abbiegendem Gegenverkehr, einem spurwechselnden Lastwagen oder schlechten Straßenbedingungen, souverän und besonnen zu reagieren, sind Biker bei der Kulmbacher Motorradsternfahrt auf den Skill-Parcours eingeladen. Die Trainingsstrecke auf dem Gelände hinter dem Markgrafen Getränkemarkt ist sportliche Herausforderung und Spaßfaktor zugleich. Ob Vielfahrer oder Gelegenheitsbiker – die verschiedenen Übungen schulen Blickführung, Lenk- und Kurventechniken, vermitteln ein Fahrgefühl für die eigene Maschine und trainieren die Kontrolle über das Motorrad. Experten vom Landesverband Bayerischer Fahrlehrer e. V. und des ADAC Nordbayern e. V. unterstützen die Fahrer individuell bei der Analyse, geben Feedbacks und Tipps.

Der Skill-Parcours ist kostenfrei und am Samstag, den 26. April, bereits ab 12 Uhr geöffnet, am Sonntag, den 27. April, nach dem Motorradkorso. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Teilnehmer haben die Chance, bei einer Verlosung attraktive Preis, wie ein umfangreiches Fahrsicherheitstraining beim ADAC, einen Motorradreifensatz von Metzeler, Shoei-Helme und Tickets für das MotoGP-Rennen am Sachsenring oder Konzerte von Guns N‘Roses und Billy Idol zu gewinnen.



Neben Fahrkönnen und Fahrzeugbeherrschung sind das passende Motorrad, Schutzkleidung sowie Sichtbarkeit wesentliche Faktoren für eine sichere Motorradsaison. In Kulmbach können sich Interessierte bei Motorradhändlern über verschiedene Modelle informieren, beispielsweise von Kawasaki oder Harley Davidson, auf der ein oder anderen Maschine auch mal Probesitzen oder eine Testfahrt machen. Bei der Schutzkleidung kommt es auf Funktionalität, Passform und gute Sichtbarkeit an. Hier hat sich in den vergangenen Jahren beim Design und der Vielfalt einiges getan. Fachleute wie der Helmhersteller Shoei unterstützen in Kulmbach dabei, den optimalen Motorradhelm oder das passende Visier zu finden.

Vorführungen, Mitmach-Aktionen und Händlermeile sind nur ein Teil des Angebots der 22. Kulmbacher Motorradsternfahrt. Vor mehr als 20 Jahren haben das Bayerische Innenministerium und das Polizeipräsidium Oberfranken gemeinsam mit der Kulmbacher Brauerei die Veranstaltung ins Leben gerufen. Seit vielen Jahren ist Rock Antenne Bayern ebenfalls ein fester Partner. Das Ziel: Unfällen vorbeugen und den Straßenverkehr für alle Beteiligten sicherer machen.



Mit bis zu 35.000 Besuchern gilt die Kulmbacher Motorradsternfahrt als eines der größten Motorradtreffen im süddeutschen Raum. Am letzten Aprilwochenende, 26. und 27. April, verwandelt sich das Kulmbacher Brauereigelände in ein Festivalgelände mit Live-Musik, Kinderprogramm, einem kulinarisch vielfältigen Angebot und einer Auswahl an alkoholfreien Bierspezialitäten.

Der Eintritt zur 22. Kulmbacher Motorradsternfahrt ist an beiden Tagen frei!