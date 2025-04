NEU-ULM. In den späten Abendstunden des 02.04.2025 kam es in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen. Ein 24-Jähriger verstarb an den Folgen seiner Verletzungen.

Gegen 23:00 Uhr gerieten mindestens zwei Personen im Bereich der Augsburger Straße in einen Streit. Dieser entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 19-jähriger Beteiligter verständigte selbst den Notruf. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei trafen ihn vor Ort mit schweren Verletzungen an. Mehrere 100 Meter entfernt fanden die Beamten einen 24-Jährigen Beteiligten mit schweren Verletzungen am Boden liegend auf.

Eine dritte Person entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Einsatzörtlichkeit.

Beide Beteiligte kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der 24-Jährige verstarb an den Folgen seiner Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass zwischen den beteiligten Personen eine Vorbeziehung bestand.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen.

Zeugen, die gegen 23:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen oder Personen im Bereich der Augsburger Straße feststellen konnten, oder Angaben zu der dritten beteiligten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).