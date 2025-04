Ausgestattet mit Handschuhen sowie Tatortbefundberichten machten sich die Mädchen am Vormittag auf dem Weg zum Tatort und zur Spurensicherung. Unter den Augen und mit Hilfe der anwesenden Kolleginnen und Kollegen konnten so Schuh- und Fingerspuren sichergestellt sowie Aufbruchswerkzeug und ein defekter Schließzylinder aufgefunden werden.

Im Anschluss wurden Fingerabdrücke verglichen, Werkzeugspuren untersucht und so gegen Mittag bereits ein erster Tatverdächtiger ausfindig gemacht. Am Nachmittag konnte dann beim fiktiven Tatverdächtigen ein Handy sichergestellt und ausgelesen werden. Nach einer intensiven Internetrecherche stand am Ende fest: Es gibt einen weiteren Täter, der das Kunstwerk als Hehler verkaufen wollte.

Dieser konnte von den Kolleginnen und Kollegen festgenommen und das Bild sichergestellt werden. Fall gelöst – ein erfolgreicher Girls Day für die Mädchen!