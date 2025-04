SCHWABACH. (338) Am späten Mittwochabend (02.04.2025) brach ein Mann in eine Apotheke in Schwabach ein. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.



Gegen 23:30 Uhr wurde eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwabach auf einen Mann aufmerksam, welcher sich verdächtig an der Tür einer Apotheke in der Fürther Straße zu schaffen machte und schließlich in das Anwesen einbrach.

Als die Beamten den Mann ansprachen, versuchte dieser zu flüchten und konnte letztendlich in einem nahegelegenen Hinterhof festgenommen werden. Bei der Festnahme erlitt der 23-jährige Tatverdächtige leichte Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte der 23-Jährige verschreibungspflichtige Medikamente zu entwenden.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft zudem, ob der Festgenommene in Verbindung mit weiteren ähnlich gelagerten Einbrüchen zu bringen ist.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc