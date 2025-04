NÜRNBERG. (336) Fahrraddiebstahl ist ein Phänomen mit dem sich die Polizei immer wieder auseinandersetzen muss. So gab es im Jahr 2024 allein in Nürnberg 1.117 angezeigte Diebstähle mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Daher rät die Polizei das eigene Fahrrad registrieren zu lassen.



Kommt es trotz Sicherungsmaßnahmen zur Entwendung, helfen eine Registrierung und der Eintrag in die Fahrradhalterdatei den Diebstahl bei entsprechenden Kontrollen nachzuweisen und das Fahrrad dem richtigen Eigentümer wieder zuzuordnen.

Für eine kostenlose Registrierung ist es notwendig das Fahrrad, einen Eigentumsnachweis (Rechnung oder Kaufvertrag) und einen amtlichen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) mitzubringen. Dafür gibt es im Gegenzug einen Nachweis über die Registrierung und einen zugehörigen Aufkleber.

Die Aktion findet am

Sonntag (06.04.2025) von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Besucherparkplatz vor der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Wallensteinstraße 47

statt. Fachkundige Beamtinnen und Beamte informieren sie rund ums Thema "Fahrrad/Pedelec im Straßenverkehr" und überprüfen gerne ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit.

Weitergehende Informationen zum Thema "Fahrraddiebstahl/Fahrradsicherung" erhalten sie auch bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und den örtlichen Polizeiinspektionen. Das Faltblatt "Räder richtige sichern" gibt es als Download unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern/

Eine unfall- und diebstahlsfreie Fahrradsaison 2025 wünscht Ihnen das Polizeipräsidium Mittelfranken.



Erstellt durch: Robert Sandmann / mc