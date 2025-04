ZIRNDORF. (335) Am Mittwochnachmittag (02.04.2025) ereignete sich ein Brand in einer Werkstatt in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.



Gegen 16:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache Feuer in einer Werkstatt eines Betriebs in der Neuseser Straße in Weinzierlein aus. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Den Einheiten der umliegenden Feuerwehren gelang es das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile zu verhindern.

Die Mitarbeiter des Betriebs konnten das Gebäude selbst verlassen. Hierbei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Erstellt durch: Michael Petzold