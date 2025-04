0600 – Polizei sucht Zeugen nach fahrlässiger Körperverletzung

Pfersee – Am Freitag (28.03.2025) verletzte ein Hund eines bislang unbekannten Mannes und dessen unbekannter weiblicher Begleitung eine 8-Jährige im Park des Pfarrer-Anton-Schwab-Weges.

Gegen 07.30 Uhr ging die 8-Jährige alleine durch den Park. Die 8-Jährige überholte die Unbekannten mit dem Hund. Der Hund biss daraufhin die 8-Jährige und verletzte diese leicht. Die beiden Unbekannten setzten den Spaziergang mit ihrem Hund in Richtung Fröbelstraße fort, ohne sich um die 8-Jährige zu kümmern.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre, ca. 170cm groß, schlank, dunkle Haarfarbe

Der Hund wird wie folgt beschrieben:

- stämmiger Labrador in der Farbe gold / braun

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0601 - Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (01.04.2025), in der Zeit von 07.15 Uhr bis 16.15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Auto der Affinger Straße.

Der Unbekannte beschädigte offenbar beim Vorbeifahren die Heckklappe und die hintere Stoßstange. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der schwarze Ford parkte in der Affinger Straße (einstelliger Hausnummernbereich). Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Am Dienstag (01.04.2025), im Zeitraum von 07.45 Uhr bis 14.00, beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Alten Auerstraße (10er Hausnummernbereich) geparkten grauen VW. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0602 - Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Pfersee - Am Dienstag (01.04.2025) war ein 31-Jähriger mit seinem Auto in der Friedl-Urban-Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 21.30 Uhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief unter anderem positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 45-Jährigen.

0603 - Polizei zu brennendem Pkw gerufen - Totalschaden

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (01.04.2025) geriet in der Eichleitnerstraße ein Auto in Brand. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 15.00 Uhr bemerkte der 68-jährige Fahrer des Autos, dass Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Er fuhr sofort von der B17 ab. Auf einem Parkplatz in der Eichleitnerstraße parkte er sein Auto und brachte sich in Sicherheit. Als die Polizeistreife kurz darauf eintraf, brannte das Auto bereits lichterloh. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

0604 - Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Oberhausen - Am Sonntag (16.03.2025) war ein 28-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis auf der Bärenstraße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 28-Jährigen gegen 18.00 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.