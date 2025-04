REGENSBURG. Für zwei Wochen begleitet eine philippinische Polizistin Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bei ihrer Arbeit rund um das Thema Menschenhandel und Cybertrading. Vermittelt durch das BKA können so wichtige Kontakte geknüpft, kultureller Austausch gepflegt und Verständnis für das Vorgehen in unterschiedlichen Ländern entwickelt werden.

10 Monate. So lange dauert der Deutschlandaufenthalt von Polizeimajorin Shari Deseo der philippinischen Polizei. Die ranghohe Beamtin der Philippine National Police arbeitet konkret beim Women and children protection centre und musste sich vorab in einem Auswahlverfahren behaupten, bevor sie den mehrmonatigen Auslandsaufenthalt antreten konnte. Mit sechs Monaten Deutschkurs startete das vom Bundeskriminalamt organisierte Austauschverfahren, bevor die Polizeimajorin der philippinischen Nationalpolizei zu den Stationen beim BKA und weiteren Polizeieinrichtungen des Bundes und der Länder aufbrechen konnte. Dieser Weg führt sie nun auch zur Regensburger Kriminalpolizei, welche derzeit zu Callcenterbetrügen der anderen Art ermittelt. So werden in asiatischen Callcentern die eigentlichen Täter durch Ausbeutung zu den Kontaktaufnahmen mit europäischen Personen gezwungen, sodass eine Einbindung der lokalen Ermittlungsbehörden unerlässlich für die Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens ist.

Zukünftig wird Frau Deseo für die Regensburger Ermittler ein wichtiger Ansprechpartner sein, der die örtlichen Strukturen kennt, weitere Ansprechpartner vermitteln kann und als sympathische Kollegin in Erinnerung bleibt. Denn bei dem zwei wöchigen Aufenthalt bleibt es nicht beim dienstlich-sachlichen Austausch. Natürlich stehen nach Feierabend und am Wochenende kulturelle Ausflüge mit dem neuen Kollegenkreis auf dem Programm, der sich nun um eine philippinische Beamtin reicher schätzen darf.