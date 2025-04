UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Am Dienstagnachmittag brach in einer Doppelhaushälfte in Untersiemau ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 13.40 Uhr meldet die Integrierte Leitstelle einen Brand in Untersiemau. Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf die andere Hälfte des Doppelhauses verhindern. Im betroffenen Teil des Doppelhauses richtete das Feuer jedoch starken Schaden an und zerstörte weite Teile des Wohnraums. Ein Personenschaden ist zum Glück nicht zu beklagen, da die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause waren. Durch die starke Rauchentwicklung ist auch der andere Teil des Doppelhauses vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Technische Hilfswerk kümmert sich um die vorläufigen Absicherungsarbeiten der Brandstelle. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.