MOOSBURG. Ende Februar hat Polizeipräsident Günther Gietl den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Moosburg a.d.Isar, Ersten Polizeihauptkommissar Christian Bidinger, in den Ruhestand verabschiedet. Er führte die Inspektion seit 2010.



Seit dem 1. April 2025 steht nun ein junger Beamter an der Spitze der Dienststelle: Polizeioberkommissar Florian Brauner leitet die PI Moosburg vorübergehend für die nächsten sechs Monate im Rahmen des Förderverfahrens für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene.

Brauner hat bereits mehrere Verwendungen bei der Bayerischen Polizei durchlaufen: Als stellvertetender Dienstgruppenleiter bei der zweitgrößten Dienststelle des Präsidiums, der Polizeiinspektion Flughafen München, temporär als Dienstgruppenleiter bei der PI Erding sowie als Sachbearbeiter im Polizeipräsidium Oberbayern Nord, in der Staatsschutzabteilung der Kripo Erding und bei der PI Neufahrn sammelte er umfangreiche dienstliche Erfahrungen.

Zusammen mit der langjährigen stellvertretenden Dienststellenleiterin, Polizeihauptkommissarin Wiebke Langwieser, wird Brauner das neue Führungsteam in Moosburg bilden. “Die gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienststelle sowie mit allen Verantwortlichen für die Sicherheit in unserem Dienstgebiet möchte ich gerne fortsetzen”, so Brauner, der den kommenden Monaten sehr positiv entgegen blickt. Der 28-jährige Polizeioberkommissar ist verheiratet und lebt im nahen Landkreis Landshut.