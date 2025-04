INGOLSTADT UND LKRS.EICHSTÄTT.In der Nacht auf den gestrigen Dienstag drangen Unbekannte in die Gebäude mehrerer Sportstätten im Westen der Stadt Ingolstadt sowie im Landkreis Eichstätt ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In Irgertsheim gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten der Sportgaststätte an der Irgertsheimer Straße und durchwühlten dort mehrere Schubladen. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

In Egweil brachen die Einbrecher zunächst über ein Fenster in eine Turnhalle am Wiesenweg ein. Von dort aus hebelten sie mehrere Verbindungstüren auf und gelangten so in die Verwaltungs- sowie Gaststättenbereiche. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und erbeuteten einen dreistelligen Betrag in Münzen. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge rund 1000 Euro.

Am Sportheim in der Hofstetter Straße in Böhmfeld wurden mehrere Fenster durch die Täter aufgehebelt und sowohl die Büroräume als auch die Sportgaststätte im Obergeschoß durchwühlt. Ob die Einbrecher tatsächlich Beute erlangten, ist bislang noch nicht geklärt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Das Heim des Sportvereins am Weingartenweg in Nassenfels wurde durch die Einbrecher durchsucht, nachdem sie über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie einen niedrigen Bargeldbetrag. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Etwaige Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 an die Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden.