SCHEINFELD. (332) Am Montagnachmittag (31.03.2025) brach in einem Wohnhaus in Scheinfeld (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch) ein Feuer aus. Ein Ehepaar erlitt durch das Brandgeschehen Verletzungen.



Gegen 16 Uhr bemerkte eine Nachbarin Rauch aus dem Wohnanwesen in der Langen Gasse und verständigte daraufhin den Notruf.

Polizei und Feuerwehr stellten beim Eintreffen neben der Rauchentwicklung auch Flammen im Gebäude fest. Die Feuerwehr konnte einen 74-jährigen Bewohner, der sich noch in der Wohnung aufhielt, retten.

Ein Rettungshubschrauber flog dessen 76-jährige Frau wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der 74-jährige Mann selbst erlitt neben der Rauchgasvergiftung schwere Verbrennungen und musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Ansbach hat vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und übernimmt die weiteren Ermittlungen.



