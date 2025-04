STRAUBING. In der Nacht von 31.03. auf 01.04.2025 kam es zum Brand einer Halle auf dem Gelände einer Gärtnerei im Fliederweg. Personen wurden nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand gegen 01.15 Uhr in einer Halle am Gelände der Gärtnerei aus, welche vollständig zerstört wurde. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden umliegende Gebäude sowie Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von circa. 150.000 Euro. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Veröffentlicht: 01.04.2025, 14.35 Uhr