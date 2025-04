REGENSBURG. In einem Supermarkt in Regensburg kam es zu einem räuberischen Ladendiebstahl, als ein Täter versuchte, mit gestohlenen Waren zu fliehen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte den Dieb stellen, woraufhin es zu einem körperlichen Gerangel kam. Der Täter versuchte, sich mit Gewalt zu befreien, schlug den Detektiv und floh schließlich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 27. März 2025, gegen 18:30 Uhr, hatte ein unbekannter Mann mehrere Waren in seinen Rucksack gepackt und war bereits dabei, den Kassenbereich des Supermarkts zu durchqueren, als ein Detektiv aufmerksam wurde. Der Ladendetektiv sprach den unbekannten Täter an und bat ihn, ins Büro zu kommen. Im Moment als der Detektiv die Polizei alarmierte, entfernte sich der Mann aus dem Gebäude. An der Kreuzung Kumpfmühler Brücke, Ecke Friedrich-Niedermayer-Straße, konnte er jedoch gestellt werden. Der Ladendetektiv griff nach der Schlaufe des Rucksacks des Ladendiebs und verhinderte dadurch zwar vorerst sein Entkommen. Dennoch kam es zu einem Gerangel, bei dem der Täter versuchte, den Rucksack zurückzuerlangen.

Bevor der Täter endgültig fliehen konnte, schlug er dem Detektiv zweimal in den Rücken. Der Mann entfernte sich daraufhin ohne Rucksack schnell aus dem Supermarkt und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

1,70 – 1,80 m groß

Schwarze, leicht gelockte Haare

Vollbart, leicht hohe Stirn

Bekleidung: graues Poloshirt mit schwarzen Längsstreifen, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe der Marke Adidas mit weißen Streifen

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.